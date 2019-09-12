Рабінович: влада хоче змінити склад ЦВК "під себе"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабинович прокоментував ініціативу розпуску ЦВК

Змінити склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) в терміновому порядку, як це хоче зробити нова влада, – неправильно і в перспективі згубно для самої влади. Таку думку висловив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).

"Я не приймаю логіку нової влади, яка вимагає в терміновому порядку змінити склад Центрвиборчкому "під себе". Давайте тоді на догоду новій владі змінимо всіх... Це ж неправильно!", - заявив нардеп.

Політик впевнений у тому, що дії нинішньої влади щодо ЦВК протизаконні.

"У першу чергу, необхідно заслухати представників ЦВК. Але цього ніхто робити не збирається. Ми ж бачимо лише бажання влади підім'яти під себе всю країну. Наша політична сила брати в цьому участі не буде! Ми маємо намір продовжувати діалог з цього питання, ми будемо наполягати на неконституційності ухвалення подібних рішень, і обов'язково проінформуємо журналістів про результати нашої роботи", – пообіцяв Рабінович.

При цьому він закликав владу не намагатися нав'язати Україні диктатуру, так як волелюбний народ сприйме такі спроби в багнети.

"Україна – не Росія, тут з царями не церемоняться! Це Росією правив імператор, а в Україні була Запорізька Січ. Диктатура у нас не приживається. Тому, все у нас буде добре, але не сьогодні", – пояснив парламентарій.

Він зазначив, що ОПЗЖ намагається донести до представників нової влади, що в деяких бажаннях варто себе обмежувати.

"Представники минулої влади взагалі були психічно хворими. І, слава богу, що тепер ніхто щодня нам не говорить про те, що "росіяни нападають", "танки біля кордону", "вороги скрізь". Ця бацила пройшла, ця влада простіше, але у них є хвороба росту. Повнота влади – це важка штука. Ми намагаємося їх обмежувати, розмовляємо, але рішень не приймаємо", – резюмував Рабінович.