Рабинович: в Украине нужно менять политическую систему

В Украине нужно менять политическую систему. Если мы еще раз ошибемся на избирательных участках - мы погубим страну.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире Odesa.LIVE .

"Нужно менять политическую систему. И понять одно: если мы еще раз ошибемся на избирательных участках - мы погубим страну", - считает Рабинович.

Напомним, ранее Рабинович заявлял, что Украина переживает очередной тарифный кризис. И цены в платежках будут продолжать расти.

Как известно, что украинцам в мае 2022 года начнут поступать обновленные платежки за газ. Это связано с тем, что Украина переходит на учет газа в единицах энергии.