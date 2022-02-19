UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рабинович: в Украине нужно менять политическую систему

Автор: Артем Горовенко

В Украине нужно менять политическую систему. Если мы еще раз ошибемся на избирательных участках - мы погубим страну.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире Odesa.LIVE.

"Нужно менять политическую систему. И понять одно: если мы еще раз ошибемся на избирательных участках - мы погубим страну", - считает Рабинович.

Напомним, ранее Рабинович заявлял, что Украина переживает очередной тарифный кризис. И цены в платежках будут продолжать расти.

Как известно, что украинцам в мае 2022 года начнут поступать обновленные платежки за газ. Это связано с тем, что Украина переходит на учет газа в единицах энергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рабинович