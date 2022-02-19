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Рабінович: в Україні потрібно змінювати політичну систему

Автор: Артем Горовенко

В Україні потрібно змінювати політичну систему. Якщо ми ще раз помилимося на виборчих дільницях - ми погубимо країну.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі Odesa.LIVE.

"Потрібно міняти політичну систему. І зрозуміти одне: якщо ми ще раз помилимося на виборчих дільницях - ми погубимо країну", - вважає Рабінович.

Нагадаємо, раніше Рабінович заявляв, що Україна переживає чергову тарифну кризу. І ціни в платіжках будуть продовжувати рости.

Як відомо, що українцям у травні 2022 року почнуть надходити оновлені платіжки за газ. Це пов'язано з тим, що Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.

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Рабінович