Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится
Украинцам в мае 2022 года начнут поступать обновленные платежки за газ. Это связано с тем, что Украина переходит на учет газа в единицах энергии.
Подробнее об изменениях в платежках, рассказывает РБК-Украина.
Согласно принятому парламентом закону, учет потребления природного газа будет проводиться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Поэтому в квитанциях теперь будут указываться не "кубы", а энергоединицы.
Нужно ли менять счетчики и как передавать показания?
Нет, счетчики остаются те же. Переводить количество потребленного газ в объем потребленной энергии будет газовый оператор. Потребители же будут передавать показания так, как и передавали ранее.
Зачем меняют способ учета газа?
Как объясняли в правительстве, обновить способ учета газа необходимо:
- для интеграции Украины с рынком газа ЕС;
- для справедливого ценообразования;
- для унификации единиц измерения для различных видов энергии.
Внимание! Изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, на сколько выросли платежки на коммуналку в течение прошлого года.