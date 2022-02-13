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Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится

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Украина, Воскресенье 13 февраля 2022 15:00
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится Фото: в Украине обновят платежки за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцам в мае 2022 года начнут поступать обновленные платежки за газ. Это связано с тем, что Украина переходит на учет газа в единицах энергии.

Подробнее об изменениях в платежках, рассказывает РБК-Украина.

Согласно принятому парламентом закону, учет потребления природного газа будет проводиться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Поэтому в квитанциях теперь будут указываться не "кубы", а энергоединицы.

Нужно ли менять счетчики и как передавать показания?

Нет, счетчики остаются те же. Переводить количество потребленного газ в объем потребленной энергии будет газовый оператор. Потребители же будут передавать показания так, как и передавали ранее.

Зачем меняют способ учета газа?

Как объясняли в правительстве, обновить способ учета газа необходимо:

  • для интеграции Украины с рынком газа ЕС;
  • для справедливого ценообразования;
  • для унификации единиц измерения для различных видов энергии.

Внимание! Изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, на сколько выросли платежки на коммуналку в течение прошлого года.

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