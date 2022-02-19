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Рабинович: тарифы в платежках будут продолжать расти

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Суббота 19 февраля 2022 13:31
Рабинович: тарифы в платежках будут продолжать расти Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Украина переживает очередной тарифный кризис. И цены в платежках будут продолжать расти.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире Odesa.LIVE.

"Мне очень жаль украинцев, которые вынуждены оплачивать огромные суммы в платежках. Но помочь ничем не можем по одной простой причине: мы все вместе выбрали эту власть", - заявил нардеп.

При этом Рабинович считает, что тарифы продолжат расти, и не избирательно - по регионам, а по всей Украине.

"Если вы думаете, что подорожание тарифов остановится, то вы ошибаетесь. Они будут расти беспрерывно", - заявил политик.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации Рабинович считает смену политической системы.

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Рабинович Тарифы
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