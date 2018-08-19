Рабинович: украинцы должны на выборах проголосовать за новые лица

По словам Рабиновича, будущие выборы станут ключевыми для Украины

Народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович считает, что украинцы должны на выборах проголосовать за новые лица. Об этом Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Рабиновича, нельзя снова выбирать тех, кто "из года в год грабил страну".

"Я пошел в политику, потому что хочу, чтобы в Украине жили мои дети. Я хочу доказать, что есть люди, которые не буду воровать, а будут строить. Я, как все, хочу зарабатывать, нормально жить, но я не хочу грабить свою страну. Я за четыре года ни разу не подвел избирателей, что обещал, то и делал. Да, моя задача рассказывать, что программа партии "За життя" самая лучшая. Но у вас у всех есть свои мозги. Нам вместе нужно сделать выбор. И этот выбор будет ключевой для страны", - заявил он.

При этом Рабинович выразил удивление тем, что украинцы из года в год выбирают политиков, "погрязших в коррупционных схемах".

"Я вообще не могу понять, по какой логике психиатрической клиники можно избрать тех, кто тебя грабил уже не раз. Большинство политиков уже были при власти и отличились только коррупционным скандалами. Если мы их снова выберем, то значит мы сами виноваты. Считаю, что украинцы должны на выборах проголосовать за новые лица", - заявил Рабинович.

По словам лидера партии "За життя", исторически так сложилось, что будущие выборы станут ключевыми для Украины.

"То, кого мы сейчас изберем президентом и, самое главное в парламентско-президентской республике - руководителем Рады, кому отдадим ключевые посты - это будут важнейшие решения для страны. И я хочу, чтобы умные люди просто послушали, что мы предлагаем по основным вопросам. Коррупция - проблема №1 в стране. Я говорю: вы выиграли выборы - вы берете управление экономическими сферами, проигравшая оппозиция получает силовые структуры. Это стоит ноль копеек, зато сразу заработает. Второе - прекращение работы госкомпаний с офшорами. И так в нашей программе партии по каждому вопросу. Украинцы, вы должны знать, что у нас все есть, чтобы стать локомотивом мировой экономики", - резюмировал он.

Следующие президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года, парламентские - 27 октября 2019 года.