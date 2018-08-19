Рабінович: українці повинні на виборах проголосувати за нові обличчя

За словами Рабіновича, майбутні вибори стануть ключовими для України

Народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович вважає, що українці повинні на виборах проголосувати за нові обличчя. Про це Рабінович заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами Рабіновича, не можна знову обирати тих, хто "з року в рік грабував країну".

"Я пішов у політику, бо хочу, щоб в Україні жили мої діти. Я хочу довести, що є люди, які не буду красти, а будуть будувати. Я, як всі, хочу заробляти, нормально жити, але я не хочу грабувати свою країну. Я за чотири роки жодного разу не підвів виборців, що обіцяв, те й робив. Так, моє завдання розповідати, що програма партії "За життя" найкраща. Але у вас у всіх є свої мізки. Нам разом треба зробити вибір. І цей вибір буде ключовим для країни", - заявив він.

При цьому Рабінович висловив здивування тим, що українці з року в рік обирають політиків, "які загрузли в корупційних схемах".

"Я взагалі не можу зрозуміти, за якою логікою психіатричної клініки можна обрати тих, хто тебе грабував вже не раз. Більшість політиків вже були при владі і відзначилися лише корупційними скандалами. Якщо ми знову оберемо, то значить ми самі винні. Вважаю, що українці повинні на виборах проголосувати за нові обличчя", - заявив Рабінович.

За словами лідера партії "За життя", історично так склалося, що майбутні вибори стануть ключовими для України.

"Той, кого ми зараз оберемо президентом і, найголовніше в парламентсько-президентській республіці - керівником Ради, кому віддамо ключові пости - це будуть важливі рішення для країни. І я хочу, щоб розумні люди просто послухали, що ми пропонуємо з основних питань. Корупція - проблема №1 в країні. Я кажу: ви виграли вибори - ви берете управління економічними сферами, опозиція, що програла, отримує силові структури. Це коштує нуль копійок, зате відразу запрацює. Друге - припинення роботи держкомпаній з офшорами. І так в нашій програмі партії по кожному питанню. Українці, ви повинні знати, що у нас є все, щоб стати локомотивом світової економіки", - резюмував він.

Наступні президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року, парламентські - 27 жовтня 2019 року.