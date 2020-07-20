Рабинович: Украине нужна парламентская республика без экспериментов над страной

Украина должна стать парламентской республикой, чтобы никто не смог ставить над страной эксперименты.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Я бы назвал год работы парламента нынешнего созыва крахом надежд. Когда Зеленский пришел к власти, у нас у всех появилась надежда. Я думаю, что возможность изменить страну у него была, но он ее, говоря культурно, упустил. Теперь исправить уже что-либо невозможно, и думать, что царь хороший, а бояре - нет - неверно", - считает нардеп.

В качестве примера он привел новый закон "Об оппозиции", который пишет депутат Галина Третьякова. По его словам, работа парламентской оппозиции в данный момент, фактически, заблокирована.

"Мы такие же бесправные существа, как и вся наша страна. Монобольшинство голосует за то, что хочет! Единственное, что мы можем - это говорить, готовиться к местным выборам и объяснять людям, что больше такого кошмара мы не должны повторить! Мы должны вернуться к прагматизму и начать строить страну, как и все соседи", - добавил Рабинович.

По его мнению, сложившаяся ситуация убеждает в том, что в Украине должна быть парламентская республика.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, что парламент может принять закон об оппозиции на следующей сессии. Сейчас текст закона нарабатывают.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 мая в Верховной раде начали нарабатывать законопроект об оппозиции: состоялось первое заседание рабочей группы, которая нарабатывает этот документ.