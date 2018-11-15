Рабинович: когда Украина станет сильной, европейские страны сами захотят с нами сотрудничать

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что сейчас Украине нечем заинтересовать европейские страны

Украину на мировой арене будут уважать только тогда, когда она станет по-настоящему сильными государством. Об этом в прямом эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Это только нам кажется, что весь мир постоянно думает о нас. На самом деле мы с вами живем в стране, которой играют, как хотят. Мы сегодня стали фактически полем битвы между США и Россией. Мы оказались между двумя большими монстрами. Я понимаю, что есть проблемы и с одной, и с другой страной, но нам нужно было быть чуть умнее. Сейчас они обсуждают какие угодно вопросы, только не Украину. Потому что мы им поднадоели – своим нытьем, своими вечными требованиями. Нам нужно понять одно – во всем мире уважают сильного", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, украинский вопрос на встречах лидеров мировых стран почти не обсуждается, в том числе из-за того, что наша страна – лидер по рейтингу коррупции.

"Украину будут уважать только тогда, когда она станет сильным государством. И никогда не будут уважать нас с протянутой рукой, плачущей возле каждого посольства. Нам нужно стать сильными сами, тогда они все придут к нам. И нас будут слушать, и обсуждать наши вопросы станут одними из первых", – уверен народный депутат.

Лидер партии "За життя" считает, что сейчас нашей стране нечем заинтересовать европейские страны.

"А что мы им можем предложить сегодня? Армию самую сильную в мире? Сегодня мы предлагаем себя только, как участника взаимных столкновений. Если Европа нас видит оплотом войны с Россией, то пусть помогает нам. Дайте кредиты, вооружение, снимите с нас международные долги", – предложил политик.

По его словам, власть должна в первую очередь заняться развитием экономики, во вторую – более жестко отстаивать интересы страны на международной арене.

"Власть должна быть жестче в вопросах отстаивания наших интересов. А не выпрашивать очередной траншик. Украина – потенциально великая держава, но только после смены власти, когда придут люди, которые знают, как поднять нашу страну", – заключил Рабинович.