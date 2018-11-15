Рабінович: коли Україна стане сильною, європейські країни самі захочуть з нами співпрацювати

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що зараз Україні нічим зацікавити європейські країни

Україну на світовій арені будуть поважати тільки тоді, коли вона стане по-справжньому сильними державою. Про це в прямому ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Це тільки нам здається, що весь світ постійно думає про нас. Насправді ми з вами живемо в країні, якій грають, як хочуть. Ми сьогодні стали фактично полем битви між США і Росією. Ми опинилися між двома великими монстрами. Я розумію, що є проблеми і з однією, і з іншою країною, але нам потрібно було бути трохи розумніші. Зараз вони обговорюють будь-які питання, тільки не Україну. Тому що ми їм набридли своїм ниттям, своїми вічними вимогами. Нам потрібно зрозуміти одне – в усьому світі поважають сильного", – підкреслив парламентарій.

За його словами, українське питання на зустрічах лідерів світових країн майже не обговорюється, в тому числі через те, що наша країна – лідер за рейтингом корупції.

"Україну будуть поважати тільки тоді, коли вона стане сильною державою. І ніколи не будуть поважати нас з простягнутою рукою, плаче біля кожного посольства. Нам потрібно стати сильними самі, тоді вони всі прийдуть до нас. І нас будуть слухати, і обговорювати наші питання стануть одними з перших", – впевнений народний депутат.

Лідер партії "За життя" вважає, що зараз нашій країні нічим зацікавити європейські країни.

"А що ми їм можемо запропонувати сьогодні? Армію найсильнішу в світі? Сьогодні ми пропонуємо себе, як учасника взаємних зіткнень. Якщо Європа нас бачить оплотом війни з Росією, то нехай допомагає нам. Дайте кредити, озброєння, зніміть з нас міжнародні борги", – запропонував політик.

За його словами, влада повинна в першу чергу зайнятися розвитком економіки, у другу – більш жорстко відстоювати інтереси країни на міжнародній арені.

"Влада повинна бути жорсткішими у питаннях відстоювання наших інтересів. А не випрошувати черговий траншик. Україна – потенційно велика держава, але тільки після зміни влади, коли прийдуть люди, які знають, як підняти нашу країну", – сказав Рабінович.