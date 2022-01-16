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Рабинович: Украина должна перейти от президентской к парламентской республике

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Киев, Воскресенье 16 января 2022 12:41
Рабинович: Украина должна перейти от президентской к парламентской республике Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Единственным выходом из политического кризиса в Украине является переход от президентской к парламентской республике.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина24".

"Я уверен, что парламентская республика решает все вопросы. Потому что даже если в коалиции из трех фракций одна из этих трех сошла с ума, то две остальные могут переформатировать большинство, поменять состав правительства и выполнять свои законные функции - работать на благо народа. Да, это не дает нам 100%-ной гарантии, что все будет хорошо, но ничего лучше в мире ещё не придумано", - считает Рабинович.

В любом случае, говорит Рабинович, безвыходных ситуаций не бывает.

"Нам нужно пойти на всеукраинский референдум и проголосовать за создание парламентской республики, тем более, что в нашем случае ей альтернативы нет. И, как только мы станем парламентской республикой, мы увидим совершенно другую Украину", - резюмировал он.

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