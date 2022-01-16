Рабінович: Україна повинна перейти від президентської до парламентської республіки

"Я впевнений, що парламентська республіка вирішує всі питання. Тому що навіть якщо в коаліції з трьох фракцій одна з цих трьох зійшла з розуму, то дві інші можуть переформатувати більшість, поміняти склад уряду і виконувати свої законні функції - працювати на благо народу. Так, це не дає нам 100%-ної гарантії, що все буде добре, але нічого кращого в світі ще не придумано", - вважає Рабінович.

У будь-якому випадку, каже Рабінович, безвихідних ситуацій не буває.

"Нам потрібно піти на всеукраїнський референдум і проголосувати за створення парламентської республіки, тим більше, що в нашому випадку їй альтернативи немає. І, як тільки ми станемо парламентською республікою, ми побачимо зовсім іншу Україну", - резюмував він.