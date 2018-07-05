Рабинович: реформа от Супрун "добьет" медицину в Украине окончательно

Рабинович раскритиковал реформу от Супрун

Все годы независимости медицину в Украине убивают, а медреформа и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун "добьет" ее окончательно. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

ПСЕВДОРЕФОРМА СУПРУН ДОБЬЕТ МЕДИЦИНУ ОКОНЧАТЕЛЬНО! За все годы независимости ни одному правительству Украины так и не... Опубліковано Vadim Rabinovich Четвер, 5 липня 2018 р.

"За все годы независимости ни одному правительству Украины так и не удалось качественно улучшить систему здравоохранения страны. Украинские власти, заинтересованные только в своем обогащении, не давали развиваться медицине: не стимулировали внедрять новые технологии и не мотивировали врачей. Все их "медреформы" сводились лишь к закрытию больниц. Так, по данным Укрстата, с 90-го года количество лечебных заведений Украины сократилось на 2,2 тысячи штук: с 3,9 до 1,7 тыс.! Более наглого уничтожения страны, чем в сфере здравоохранения, просто не было и нет!", – уверен политик.

Он отметил, что в такой тяжелой ситуации, в которой оказалась украинская система здравоохранения, нельзя было принимать "убийственную медреформу" Супрун.

"И насилие над Украиной продолжается, только уже ускоренными темпами. Я сейчас говорю о "новой медреформе" незаконного и. о. министра здравоохранения Супрун. Для тех, кто еще верит в эффективность проводимой "медреформы", напомню, что недавние отчеты Счетной палаты показали, что такого хищения средств, как при нынешнем руководстве Минздрава, не было никогда! Сегодня миллионы наживают на больных, сокращают врачей, закрывают оставшиеся больницы, убирают скорую помощь, не закупают вакцины, проводят над украинцами эксперименты. Это же просто безумие в нашей стране, где и без того тяжелейшая ситуация в здравоохранении, принимать такую "реформу", – констатировал парламентарий.

Нардеп подчеркнул, что партия "За життя" не будет терпеть "издевательства" Супрун над украинским народом, и вместе со своими сторонниками добьётся отставки и. о. главы Минздрава.

"Я абсолютно уверен, что Супрун – это худшее, что произошло с нами после Гонтаревой. Потому что Гонтарева убила нашу валюту, а Супрун убивает наше здоровье. И наша Конституция, гарантирующая бесплатную медицину, – ей не закон. Но мы не будем этого терпеть. Мы уберем Супрун, как до этого убрали Гонтареву! И дадим салют в честь освобождения страны от еще одного проходимца! А псевдореформы, которые они проводят, мы отменим в первый же день, как только победим на выборах. Но уже сейчас нужно срочно остановить те "реформы", которые фактически убивают украинцев – такие как в сфере здравоохранения", – заключил Рабинович.