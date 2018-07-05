Рабінович: реформа від Супрун "доб'є" медицину в Україні остаточно

Рабінович розкритикував реформу від Супрун

Всі роки незалежності медицину в Україні вбивають, а медреформа в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун "доб'є" її остаточно. Таку думку висловив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

ПСЕВДОРЕФОРМА СУПРУН ДОБ'Є МЕДИЦИНУ ОСТАТОЧНО! За всі роки незалежності жоден уряд України так і не... Опубліковано Vadim Rabinovich Четвер, 5 липня 2018 р.

"За всі роки незалежності жодному уряду України так і не вдалося якісно поліпшити систему охорони здоров'я країни. Українська влада, зацікавлена лише у своєму збагаченні, не давала розвиватися медицині: не стимулювала впроваджувати нові технології і не мотивувала лікарів. Всі їх "медреформи" зводилися лише до закриття лікарень. Так, за даними Укрстату, з 90-го року кількість лікувальних закладів України скоротилося на 2,2 тисячі штук: з 3,9 до 1,7 тис.! Більш нахабного знищення країни, ніж у сфері охорони здоров'я, просто не було і немає!", – впевнений політик.

Він зазначив, що в такій важкій ситуації, в якій опинилася українська система охорони здоров'я, не можна було приймати "вбивчу медреформу" Супрун.

"І насильство над Україною триває, тільки вже прискореними темпами. Я зараз говорю про "нову медреформу" незаконного в. о. міністра охорони здоров'я Супрун. Для тих, хто ще вірить в ефективність проведеної "медреформи", нагадаю, що нещодавні звіти Рахункової палати показали, що такого розкрадання коштів, як при нинішньому керівництві МОЗ, не було ніколи! Сьогодні мільйони наживають на хворих, скорочують лікарів, закривають залишилися лікарні, прибирають швидку допомогу, не закуповують вакцини, проводять експерименти над українцями. Це ж просто безумство в нашій країні, де і без того важка ситуація в охороні здоров'я, приймати таку "реформу", – констатував парламентарій.

Нардеп підкреслив, що партія "За життя" не буде терпіти "знущання" Супрун над українським народом, і разом зі своїми прихильниками доб'ється відставки в.о. голови МОЗ.

"Я абсолютно впевнений, що Супрун – це найгірше, що сталося з нами після Гонтаревої. Тому що Гонтарєва вбила нашу валюту, а Супрун вбиває наше здоров'я. І наша Конституція гарантує безкоштовну медицину, – їй не закон. Але ми не будемо цього терпіти. Ми приберемо Супрун, як до цього прибрали Гонтареву! І дамо салют на честь визволення країни від ще одного пройдисвіта! А псевдореформи, які вони проводять, ми скасуємо у перший же день, як тільки переможемо на виборах. Але вже зараз потрібно терміново зупинити ті "реформи", які фактично вбивають українців – такі як в сфері охорони здоров'я", – сказав Рабінович.