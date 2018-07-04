Рабинович призвал оппозицию объединиться, чтобы снова не допустить власть к победе

Рабинович уверен, что оппозиционные партии Украины должны объединиться

Находящиеся в оппозиции политические партии Украины должны объединиться, чтобы не позволить нынешней власти вновь победить на выборах. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в своем обращении к лидерам оппозиционных политических партий Украины, обнародованном на его странице в Facebook.

ОБРАЩЕНИЕ лидера политической партии "За життя" Вадима Рабиновича к лидерам оппозиционных политических партий... Опубліковано Vadim Rabinovich Середа, 4 липня 2018 р.

По мнению политика, нынешняя власть в случае победы не сможет покончить с войной и экономическим кризисом.

"Сегодня стало абсолютно ясно, что власть продолжает идти по пути потакания МВФ (Международному валютному фонду, – ред.), дальнейшего роста тарифов для населения, полной продажи оставшихся промышленных активов и разорения Украины. В стране ширятся акты насилия и вандализма, власть не борется с уже не скрывающими своих намерений радикальными фашиствующими молодчиками. Власть намерена продолжить политику войны и уничтожения украинского народа", – убежден парламентарий.

Он отметил, что несмотря на противоречия между представителями оппозиции, они должны объединиться, чтобы выполнить требование народа – сменить существующую власть.

"У меня есть масса политических и личных претензий практически ко всем политическим силам страны (думаю, и у них есть ко мне!). Однако встретившись с огромным количеством своих избирателей за последние две недели, я увидел, что люди требуют одного – смены власти! А эта смена невозможна при разрозненности оппозиционных сил. Поэтому, выполняя волю избирателей, я обращаюсь к руководителям оппозиционных политических партий с предложением немедленно начать переговоры о едином кандидате на президентских выборах и совместной деятельности всех оппозиционных сил на парламентских выборах!", – констатировал нардеп.

Лидер "За життя" подчеркнул, что для его партии это было непростое решение, но надо забывать о политических амбициях, когда на карту поставлена судьба Украины.

"Для меня и нашей партии – это непростой шаг, однако, мне кажется, в один из самых трагических для Украины моментов, когда на карту поставлена судьба страны, каждый должен забыть о своих политических амбициях и работать на единую победу. В первую очередь, я обращаюсь к руководителям "Оппоблока", "Видродження", Аграрной партии и других оппозиционных сил. Сделаем Украину сильной!", – призвал Рабинович.