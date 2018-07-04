Рабінович закликав опозицію об'єднатися, щоб не допустити владу до перемоги

Рабінович впевнений, що опозиційні партії повинні об'єднатися

Опозиційні політичні партії України повинні об'єднатися, щоб не дозволити нинішній владі знову перемогти на виборах. Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович у своєму зверненні до лідерів опозиційних політичних партій України, оприлюдненому на його сторінці в Facebook.

ЗВЕРНЕННЯ лідера політичної партії "За життя" Вадима Рабіновича до лідерів опозиційних політичних партій... Опубліковано Vadim Rabinovich Середа, 4 липня 2018 р.

На думку політика, нинішня влада в разі перемоги не зможе покінчити з війною і економічною кризою.

"Сьогодні стало абсолютно ясно, що влада продовжує йти шляхом потурання МВФ (Міжнародного валютного фонду, – ред.), подальшого зростання тарифів для населення, повним продажем промислових активів, що залишились, і розорення України. В країні поширюються акти насильства і вандалізму, влада не бореться з радикальними профашистськими молодиками, що вже не приховують своїх намірів. Влада має намір продовжити політику війни і знищення українського народу", – переконаний парламентарій.

Він зазначив, що незважаючи на протиріччя між представниками опозиції, вони повинні об'єднатися, щоб виконати вимогу народу – змінити існуючу владу.

"У мене є маса політичних та особистих претензій практично до всіх політичних сил країни (думаю, і у них є до мене!). Проте, зустрівшись з величезною кількістю своїх виборців за останні два тижні, я побачив, що люди вимагають одного – зміни влади! А ця зміна неможлива при розрізненості опозиційних сил. Тому, виконуючи волю виборців, я звертаюся до керівників опозиційних політичних партій з пропозицією негайно розпочати переговори про єдиного кандидата на президентських виборах і спільної діяльності всіх опозиційних сил на парламентських виборах!", – констатував нардеп.

Лідер "За життя" підкреслив, що для його партії це було непросте рішення, але треба забувати про політичні амбіції, коли на карту поставлена доля України.

"Для мене і нашої партії – це непростий крок, однак, мені здається, в один із найтрагічніших для України моментів, коли на карту поставлена доля країни, кожен повинен забути про свої політичні амбіції і працювати на єдину перемогу. В першу чергу, я звертаюся до керівників "Опоблоку", "Відродження", Аграрної партії і інших опозиційних сил. Зробимо Україну сильною!", – закликав Рабінович.