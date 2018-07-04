Рабинович призвал консолидироваться, чтобы не позволить нынешней власти "остаться у руля"

Рабинович считает, что нынешняя власть лишает украинцев будущего

Все граждане Украины, в том числе и политики, должны переступить через свои амбиции и консолидироваться, чтобы не дать нынешней власти и дальше "обворовывать" страну и народ. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина".

"Мы окружены сворой, которая под крики "ура, Украина!" обирает ее до нитки, обдирает народ, забирает землю, лишает нас будущего. Те, кто сегодня находится у власти, прекрасно понимают, что им придется за все отвечать. И они прекрасно понимают, что страна не выберет тех же людей снова. Поэтому нам надо быть крайне осмотрительными. Они могут придумать все, что угодно, чтобы продержаться у власти еще – залить страну кровью, несчастьями... Потому все мы должны консолидироваться. Уже сейчас возможен такой сценарий, поскольку они, понимая, что власть уходит, так просто не захотят ее отдавать. Надо, переступая через себя, переступая через свои амбиции, объединиться, чтобы не дать нынешней власти остаться у руля. Это просто обязаны сделать абсолютно все, кому не безразлична судьба государства", – уверен политик.

Лидер партии "За життя" подчеркнул, что для восстановления мира в стране он сам готов рискнуть политической карьерой.

"Мы создали новую политическую силу, которая, по крайней мере, не была у власти, которая несет новые идеи... Но если мне сейчас принесут социологию, где наша партия лидирует, и в то же время возникнет угроза новых серьезных потрясений для Украины или даже гражданской войны, – я не посмотрю на свои амбиции, а буду призывать всех абсолютно садиться за стол – и договариваться. Потому что сегодня надо видеть Украину в себе, а не себя в Украине", - сказал нардеп.

Он также заявил, что лично готов поставить на кон свою политическую карьеру для обновления власти.

Народный депутат напомнил, что, кроме восстановления мира, одной из главных задач в Украине сейчас является возрождение ее экономики и проведение реальных реформ. Нынешняя же власть, по его мнению, своими псевдореформами лишь "уничтожает" страну и людей.

"Давайте не применять слово "реформы" к тому, что происходит. Не могут являться реформами убийство своих граждан. Не может являться реформой лишение конституционного права на бесплатное медицинское обслуживание. Не могут являться реформами все то, что они делают. Ни одного хорошего действия эта власть не сделала. В программе нашей партии после победы – отмена всех псевдореформ. Я 25-го июля собираюсь презентовать нашу экономическую программу и ответить на вопросы: что нам делать вместо этих псевдореформ и как меньше пострадать от их последствий", – подытожил Рабинович.