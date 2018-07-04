Рабінович закликав консолідуватися, щоб не дозволити нинішній владі "залишитися біля керма"

Рабінович вважає, що нинішня влада позбавляє українців майбутнього

Усі громадяни України, в тому числі і політики, повинні переступити через свої амбіції і консолідуватися, щоб не дати нинішній владі і далі "обкрадати" країну і народ. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"Ми оточені зграєю, яка під крики "ура, Україна!" оббирає її до нитки, обдирає народ, забирає землю, позбавляє нас майбутнього. Ті, хто сьогодні знаходиться при владі, чудово розуміють, що їм доведеться за все відповідати. І вони прекрасно розуміють, що країна не вибере тих же людей знову. Тому нам треба бути вкрай обачними. Вони можуть придумати все, що завгодно, щоб протриматися у влади ще – залити країну кров'ю, нещастями... Тому всі ми повинні консолідуватися. Вже зараз можливий такий сценарій, оскільки вони, розуміючи, що влада йде, так просто не захочуть віддавати її. Треба, переступаючи через себе, переступаючи через свої амбіції, об'єднатися, щоб не дати нинішній владі залишитися біля керма. Це просто зобов'язані зробити абсолютно всі, кому не байдужа доля держави", – впевнений політик.

Лідер партії "За життя" підкреслив, що для відновлення миру в країні він сам готовий ризикнути політичною кар'єрою.

"Ми створили нову політичну силу, яка, принаймні, не була у владі, яка несе нові ідеї... Але якщо мені зараз принесуть соціологію, де наша партія лідирує, і в той же час виникне загроза нових серйозних потрясінь для України або навіть громадянської війни, – я не подивлюся на свої амбіції, а буду закликати всіх абсолютно сідати за стіл і домовлятися. Тому що сьогодні треба бачити Україну в собі, а не себе в Україні", - сказав нардеп.

Він також заявив, що особисто готовий поставити на карту свою політичну кар'єру для оновлення влади.

Народний депутат нагадав, що, крім відновлення миру, однією з головних завдань в Україні зараз є відродження її економіки та проведення реальних реформ. Нинішня ж влада, на його думку, своїми псевдореформами лише "знищує" країну і людей.

"Давайте не застосовувати слово "реформи" до того, що відбувається. Не можуть бути реформами вбивство своїх громадян. Не може бути реформою позбавлення конституційного права на безкоштовне медичне обслуговування. Не можуть бути реформами все те, що вони роблять. Жодного хорошого дії ця влада не зробила. В програмі нашої партії після перемоги – скасування всіх псевдореформ. Я 25-го липня збираюся презентувати нашу економічну програму і відповісти на питання: що нам робити замість цих псевдореформ і як менше постраждати від їх наслідків", – підсумував Рабінович.