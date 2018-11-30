Рабинович: повышением цены на газ власть ставит украинцев за черту выживания

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович обвинил власть в некомпетентности

Очередное повышение цены на газ в Украине ставит украинцев за черту выживания и обрекает страну на катастрофу. Об этом народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что за счет повышения цены на газ власть планирует "выжать" из народа дополнительные 9 миллиардов гривен. Эту сумму они посчитали и уже внесли в государственный бюджет на 2019 год.

По его словам, некомпетентные чиновники не понимают, что "на самом деле люди уже на пределе".

"Своими "реформами" они довели нас до такого состояния, что мы с трудом платили за газ и по старым ценам. А по новым – просто никто не сможет и не будет платить! И эти необразованные бездари вместо дополнительных 9 миллиардов гривен получат жирный минус и огромную дыру в и без того губительном бюджете", – сказал нардеп.

Рабинович добавил, что "власть продолжает не покладая рук грабить страну, в результате чего обычные украинцы оказались за чертой выживания".

"Но у людей есть шанс преодолеть эту черту и начать нормальную жизнь. Мы еще можем, объединив усилия страны, сделать Украину великой и успешной. "Оппозиционная платформа – За життя" имеет четкий план вывода Украины из кризиса и повышения уровня жизни людей. Это наша экономическая программа, в которой по пунктам прописаны наши действия после неизбежного прихода к власти. Уже за год мы с вами сможем восстановить экономический потенциал Украины — и сделать настоящий рывок, став затем локомотивом европейской экономики!", – подытожил народный депутат.