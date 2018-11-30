Рабінович: підвищенням ціни на газ влада ставить українців за межу виживання

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович звинуватив владу в некомпетентності

Чергове підвищення ціни на газ в Україні ставить українців за межу виживання і прирікає країну на катастрофу. Про це народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович написав на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що за рахунок підвищення ціни на газ влада планує "вичавити" з народу додаткові 9 мільярдів гривень. Цю суму вони порахували і вже внесли до державного бюджету на 2019 рік.

За його словами, некомпетентні чиновники не розуміють, що "насправді люди вже на межі".

"Своїми "реформами" вони довели нас до такого стану, що ми з трудом платили за газ і за старими цінами. А за новим – просто ніхто не зможе і не буде платити! І ці неосвічені нездари замість додаткових 9 мільярдів гривень отримають жирний мінус і величезну дірку в і без того згубний бюджеті", – сказав нардеп.

Рабінович додав, що "влада продовжує не покладаючи рук грабувати країну, в результаті чого звичайні українці опинилися за межею виживання".

"Але у людей є шанс подолати цю межу і почати нормальне життя. Ми ще можемо, об'єднавши зусилля країни, зробити Україну великою і успішною. "Опозиційна платформа – За життя" має чіткий план виведення України з кризи і підвищення рівня життя людей. Це наша економічна програма, в якій по пунктах прописані наші дії після неминучого приходу до влади. Уже за рік ми з вами зможемо відновити економічний потенціал України і зробити справжній ривок, ставши потім локомотивом європейської економіки!", – підсумував народний депутат.