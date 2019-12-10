Рабинович о переговорах в Париже: мы ждали прорыва, а получили декларацию о намерениях

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович считает, что Зеленский не выполняет предвыборных обещаний

Встреча лидеров стран нормандской четверки в Париже не принесла в Украину мир, а это значит, что президент Владимир Зеленский не выполняет предвыборных обещаний. Об этом народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я, как и многие мои соотечественники, эту ночь не спал, потому что ждал главного – мира. Именно за мир все украинцы отдавали свои голоса, когда выбирали Зеленского. Почитайте декларацию последней встречи лидеров четырех стран – там написано то же самое, что и сейчас. Так что же изменилось? Вчера состоялся разговор о все тех же обменах, которые, безусловно, важны и о которых мы знали без этого саммита. Все это обговаривалось в телефонном режиме ранее!", – заявил политик.

По его словам, Украина не может дальше ждать мира, потому что без него не будет развития.

"А результатом встречи должен был стать мир. И то, что мы видим, к миру не имеет никакого отношения. Вместо прорыва мы получили очередную декларацию о намерениях!", – подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что вместо очередных переговоров нужно срочно установить в стране мир.

"Мы не можем обсуждать еще пять-шесть лет "формулу Штайнмайера", когда на востоке страны каждый день гибнут люди. Вчера не было сделано ни одного шага к миру даже в сравнении с Порошенко. А мир где? Я не просто разочарован встречей, у меня "охолонуло" сердце из-за происходящего, потому что я ждал, что Зеленский после саммита станет великим президентом. Не может же сто или тысяча человек, стоящих на Майдане за деньги, диктовать целой стране и президенту свои условия. Почему Зеленский идет на поводу у радикалов, а не устанавливает мир, который он обещал миллионам своих сограждан?", – подытожил народный депутат.