Рабінович про переговори в Парижі: ми чекали прориву, а отримали декларацію про наміри

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що Зеленський не виконує передвиборних обіцянок

Зустріч лідерів країн нормандської четвірки в Парижі не принесла в Україну мир, а це означає, що президент Володимир Зеленський не виконує передвиборних обіцянок. Про це народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я, як і багато моїх співвітчизників, цю ніч не спав, бо чекав головного – миру. Саме за мир всі українці віддавали свої голоси, коли вибирали Зеленського. Почитайте декларацію останньої зустрічі лідерів чотирьох країн – там написано те ж саме, що і зараз. Так що ж змінилося? Вчора відбулася розмова про все ті ж обміни, які, безумовно, важливі і про які ми знали без цього саміту. Все це обговорювалося в телефонному режимі раніше!", – заявив політик.

За його словами, Україна не може далі чекати миру, тому що без нього не буде розвитку.

"А результатом зустрічі має стати мир І те, що ми бачимо, до миру не має ніякого відношення. Замість прориву ми отримали чергову декларацію про наміри!", – підкреслив парламентарій.

Він упевнений, що замість чергових переговорів потрібно терміново встановити в країні мир.

"Ми не можемо обговорювати ще п'ять-шість років "формулу Штайнмаєра", коли на сході країни щодня гинуть люди. Вчора не було зроблено жодного кроку до миру навіть у порівнянні з Порошенком. А мир де? Я не просто розчарований зустріччю, у мене "охолонуло" серце через те, що відбувається, тому що я чекав, що Зеленський після саміту стане великим президентом. Не може ж сто або тисяча людей, що стоять на Майдані за гроші, диктувати цілій країні і президенту свої умови. Чому Зеленський йде на поводу у радикалів, а не встановлює мир, який він обіцяв мільйонам своїх співгромадян?", – підсумував народний депутат.