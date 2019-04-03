Рабинович: "Оппозиционная платформа - За життя" выступает за упразднение поста президента

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что от этой должности у нас в стране одни проблемы

Пост президента Украины нужно упразднить, так как от этой должности у нас в стране одни проблемы. Такое мнение высказал народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, комментируя итоги первого тура выборов президента Украины.

"Для меня и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский, которые поддерживают Супрун и продажу земли, являются людьми одного фланга. А оценивать выбор украинцев я не буду. Это и есть демократия. Она же подразумевает свободу выбора. Теперь уже что выбрали, то и выбрали", – заявил парламентарий.

Он напомнил, что, согласно Конституции, полномочия президента Украины весьма ограничены.

"Президент, по нашей Конституции, имеет право на следующее. Может рекомендовать Раде назначить министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора. Но это все непринципиально. Президент не может единолично создать коалицию в парламенте, которая по закону управляет страной", – подчеркнул народный депутат.

Политик отметил, что он и его партия последовательно настаивают на необходимости упразднения в Украине должности президента.

"Не было у нас еще ни одного президента, которого с почетом и любовью проводил бы на пенсию украинский народ. Если мы видим, что этот эксперимент не удался, то зачем продолжаем биться головой о стену? Давайте упраздним пост президента и сделаем Украину парламентской республикой! Я об этом уже четыре с половиной года говорю, и это прописано в программе нашей партии. Противостояние президента и парламента – вечная проблема нашей страны. Давайте наконец уже решим это в пользу парламента", – подытожил Рабинович.