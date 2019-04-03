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Рабінович: "Опозиційна платформа - За життя" виступає за скасування посади президента

Новини » Політика    03.04.2019 - 10:09
Рабінович: "Опозиційна платформа - За життя" виступає за скасування посади президента
Фото: Вадим Рабинович (прес-служба Вадима Рабиновича)

Рабінович вважає, що від цієї посади у нас в країні одні проблеми

Пост президента України потрібно скасувати, так як від цієї посади у нас в країні одні проблеми. Таку думку висловив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, коментуючи підсумки першого туру виборів президента України.

"Для мене і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський, які підтримують Супрун і продаж землі, є людьми одного флангу. А оцінювати вибір українців я не буду. Це і є демократія. Вона ж передбачає свободу вибору. Тепер вже що вибрали, те і вибрали", – заявив парламентарій.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, повноваження президента України дуже обмежені.

"Президент, за нашою Конституцією, має право на наступне. Може рекомендувати Раді призначити міністра оборони, міністра закордонних справ, генерального прокурора. Але це непринципово. Президент не може одноосібно створити коаліцію в парламенті, яка за законом керує країною", – підкреслив народний депутат.

Політик зазначив, що він та його партія послідовно наполягають на необхідності скасування в Україні посади президента.

"Не було у нас ще жодного президента, якого з пошаною і любов'ю проводив би на пенсію український народ. Якщо ми бачимо, що цей експеримент не вдався, то навіщо продовжуємо битися головою об стіну? Давайте скасуємо пост президента і зробимо Україну парламентською республікою! Я про це вже чотири з половиною роки кажу, і це прописано в програмі нашої партії. Протистояння президента і парламенту – вічна проблема нашої країни. Давайте нарешті вже вирішимо це на користь парламенту", – підсумував Рабінович.

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