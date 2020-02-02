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Рабинович: новый Трудовой кодекс ограничивает права украинцев

Новости » Общество   

По мнению политика, власть забывает выполнять свои обещания

Предложенный властью проект нового Трудового кодекса существенно ограничивает права граждан Украины. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа - За життя“ Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone.

“Все в мире уже выступили против этого (нового варианта Трудового кодекса - ред.). Человек становится рабом на своей земле и не имеет права сказать даже слова, потому что в любой момент может быть уволен. Такого нет нигде в мире“, - сказал Вадим Рабинович.

По его мнению, вместо того, чтобы улучшать жизнь людей, новая власть только ухудшила ситуацию в стране вопреки своим обещаниям.

“Украина имеет огромный потенциал и его нужно использовать, а эксперименты над страной должны закончиться! Нам нужно еще раз сходить на местные выборы и выбрать наконец тех, кто умеет работать, а не хочет. Затем нам необходимо начать общенациональный диалог, и спокойно провести мониторинг всех действий страны без лишнего давления“, - подытожил Рабинович.

Как писал РБК-Украина, ранее на сайте украинского парламента был опубликован проект "Закона о труде", который по сути является новым Трудовым кодексом.

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