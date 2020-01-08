На сайте ВР опубликован текст законопроекта о труде

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инициатором законопроекта является премьер-министр Алексей Гончарук

На сайте украинского парламента опубликован проект "Закона о труде", который по сути является новым Трудовым кодексом. Текст опубликован на портале Верховной рады.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Алексей Гончарук.

В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые будет регулировать новое законодательство и которые никак не были прописаны в старом КЗоТе. Среди которых:

порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;

определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;

урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;

выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;

усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;

внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;

нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.