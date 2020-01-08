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На сайте ВР опубликован текст законопроекта о труде

Новости » Политика     08.01.2020 - 18:08
На сайте ВР опубликован текст законопроекта о труде
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инициатором законопроекта является премьер-министр Алексей Гончарук

На сайте украинского парламента опубликован проект "Закона о труде", который по сути является новым Трудовым кодексом. Текст опубликован на портале Верховной рады.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Алексей Гончарук.

В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые будет регулировать новое законодательство и которые никак не были прописаны в старом КЗоТе. Среди которых:

  • порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
  • определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;
  • урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;
  • выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;
  • усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
  • внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
  • нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.

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