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Рабінович: новий Трудовий кодекс обмежує права українців

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На думку політика, влада забуває виконувати свої обіцянки

Запропонований владою проект нового Трудового кодексу суттєво обмежує права громадян України. Таку думку висловив народний депутат України, співголова політичної партії “Опозиційна платформа - За життя“ Вадим Рабінович в ефірі телеканалу Newsone.

“Все в світі вже виступили проти цього (нового варіанту Трудового кодексу - ред.). Людина стає рабом на своїй землі та не має права сказати навіть слова, тому що в будь-який момент може бути звільнений. Такого немає ніде в світі“, - сказав Вадим Рабінович.

На його думку, замість того, щоб покращувати життя людей, що нова влада тільки погіршила ситуацію в країні всупереч своїм обіцянкам.

“Україна має величезний потенціал і його потрібно використовувати, а експерименти над країною повинні закінчитися! Нам потрібно ще раз сходити на місцеві вибори і обрати нарешті тих, хто вміє працювати, а не хоче. Потім нам необхідно розпочати загальнонаціональний діалог, і спокійно провести моніторинг усіх дій країни без зайвого тиску“, - підсумував Рабінович.

Як писав РБК-Україна, раніше на сайті українського парламенту був опублікований проект "Закону про працю", який по суті є новим Трудовим кодексом

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