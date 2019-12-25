В Минэкономики назвали преимущества электронной трудовой книжки

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Электронная трудовая книжка должна защитить сотрудников от "манипуляций" работодателя

Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку. Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

По ее словам, электронные трудовые книжки - это опция и возможность упростить трудовую бюрократию.

"Это единый реестр, где будет указан весь ваш опыт работы, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", - сказала замминистра.

Свириденко отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками - не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать его с места работы.

"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке, - ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", - сказала она.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.