Рабинович: нам надо пресечь произвол чиновников у власти, которые "сидят на потоках"

По мнению Рабиновича, власть не собирается дать людям возможность достойно зарабатывать

Власть не собирается дать людям возможность достойно зарабатывать. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, предложив ряд мер, которые, по его мнению, быстро искоренят коррупцию и уберут от "потоков" "зажравшихся чиновников".

"Партия "За життя" давно предложила свой рецепт борьбы с коррупцией, а я все время вношу свои законопроекты по этому поводу в Раду... Во-первых, нужно запретить работу госпредприятий с офшорами, потому что таким образом чиновники "осваивают" бюджетные средства и выводят их за границу. Во-вторых, нужно выгнать всех иностранных "специалистов", которые "сели на потоки" и потом с набитыми карманами уезжают назад, не сделав ничего выдающегося. В-третьих, наказать наших, которые "сидят на потоках" и воруют все 27 лет независимости Украины. У чиновников при власти при словах "сесть на потоки" слюна бежит еще сильнее, чем у собаки Павлова. Это надо пресечь абсолютно – и на это нужно лишь пару дней безо всяких миллиардных затрат!", – заявил народный депутат.

Он считает, что власть любит демонстрировать готовность повысить социальные стандарты для населения, особенно в преддверии выборов, но потом оказывается неспособной даже на объявленное ранее повышение минимальной зарплаты.

"В Украине с ее богатством есть возможность повысить минимальную зарплату, но нынешняя власть не может это сделать потому, что сегодняшний бюджет не выполнен на 69 млрд гривен, а обещанная антикоррупционная кампания принесла в казну всего лишь 61 тыс. гривен. Коррупционные органы через суд конфисковали у казнокрадов вместо обещанных 4 млрд гривен только 61 тыс. гривен! Это провал!", – возмутился парламентарий.

Рабинович убежден, что люди, которые за год не могут вывести страну из экономического кризиса, не должны ею управлять.

"Как первоклассник не может решить алгебраическую задачу институтского уровня, так и нынешнее руководство страны не может справиться с сегодняшними вызовами! Они знают только, как на госзаказах добавить 30 гривен и прибыль перевести на счет своей офшорной компании. Это все, на что они способны", – подчеркнул политик.

Он считает, что при действительно дееспособном руководстве у Украины есть все шансы в кратчайшие сроки подняться, ведь "мы очень сильная и богатая страна".

"Если мы еще дышим и живем в этой стране, которая давно уже погрязла в коррупции, при абсолютном игнорировании экономических возможностей государства, то за абсолютно короткий срок мы можем все исправить, и Украина будет процветать, не хуже, чем Швейцария или другая страна из ЕС. Мы сами можем Европе взаймы давать, если разумно использовать внутренние ресурсы, а не выпрашивать транши под вырубку леса или под продажу земли", – резюмировал нардеп.