Рабінович: нам треба припинити свавілля чиновників у владі, які "сидять на потоках"

На думку Рабіновича, влада не збирається дати людям можливість гідно заробляти

Влада не збирається дати людям можливість гідно заробляти. Про це заявив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne, запропонувавши низку заходів, які, на його думку, швидко викорінять корупцію і приберуть від "потоків" "нероб чиновників".

"Партія "За життя" давно запропонувала свій рецепт боротьби з корупцією, а я весь час вношу свої законопроекти з цього приводу в Раду... По-перше, потрібно заборонити роботу держпідприємств з офшорами, тому що таким чином чиновники "освоюють" бюджетні кошти і виводять їх за кордон. По-друге, потрібно вигнати всіх іноземних "фахівців", які "сіли на потоки" і потім з набитими кишенями їдуть назад, не зробивши нічого видатного. По-третє, покарати наших, які "сидять на потоках" і крадуть всі 27 років незалежності України. У чиновників при владі при словах "сісти на потоки" слина біжить ще сильніше, ніж у собаки Павлова. Це треба припинити абсолютно – і на це потрібно лише пару днів без всяких мільярдних витрат!", – заявив народний депутат.

Він вважає, що влада любить демонструвати готовність підвищити соціальні стандарти для населення, особливо напередодні виборів, але потім виявляється нездатною навіть на оголошене раніше підвищення мінімальної зарплати.

"В Україні з її багатством є можливість підвищити мінімальну зарплату, але нинішня влада не може це зробити тому, що сьогоднішній бюджет не виконано на 69 млрд гривень, а обіцяна антикорупційна кампанія принесла в казну лише 61 тис. гривень. Корупційні органи через суд конфіскували у казнокрадів замість обіцяних 4 млрд гривень тільки 61 тис. гривень! Це провал!", – обурився парламентарій.

Рабінович переконаний, що люди, які за рік не можуть вивести країну з економічної кризи, не повинні керувати нею.

"Як першокласник не може вирішити алгебраїчну задачу інститутського рівня, так і нинішнє керівництво країни не може впоратися з сучасними викликами! Вони знають тільки, як на держзамовленнях додати 30 гривень і прибуток перевести на рахунок своєї офшорної компанії. Це все, на що вони здатні", – підкреслив політик.

Він вважає, що при дійсно дієздатному керівництві в України є всі шанси в найкоротші терміни піднятися, адже "ми дуже сильна і багата країна".

"Якщо ми ще дихаємо і живемо в цій країні, яка давно вже загрузла в корупції, при абсолютному ігноруванні економічних можливостей держави, то за абсолютно короткий термін ми можемо все виправити, і Україна буде процвітати, не гірше, ніж Швейцарія чи інша країна з ЄС. Ми самі можемо Європі позичати, якщо розумно використовувати внутрішні ресурси, а не випрошувати транші під вирубку лісу або під продаж землі", – резюмував нардеп.