Рабинович: людям нужен единый кандидат от оппозиции, который вернет страну в "нормальное русло"

Рабинович считает, что украинские избиратели хотят видеть единого кандидата от оппозиции

Украинские избиратели хотят видеть единого кандидата от оппозиции, поэтому оппозиционные силы должны закрыть глаза на свои личные политические амбиции и объединиться ради интересов граждан. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, комментируя свое недавнее обращение к лидерам оппозиции.

"Сейчас раздробленным силам будет очень тяжело. Для меня за 3,5 года это обращение было самым тяжелым предложением в политике по многим причинам. У меня не просто много к ним претензий, я вообще до конца не понимаю, где я, а где они. Но тем не менее, я сейчас поездил по стране и убедился в очень важной для себя вещи. Избиратели мне говорят следующее – для нас важнее то, что творится в стране, а не между вами (оппозиционными силами, – ред.)", – констатировал политик.

Нардеп отметил, что избиратели хотят объединения оппозиционных сил, чтобы остановить "экономическую вакханалию".

"Избиратели хотят не разборок внутри оппозиции, а единства для того, чтобы прекратить эту вакханалию экономического безумия, вернуть страну в нормальное русло. И если в первом городе я чуть было не подумал, что, может, это подослали ко мне кого-то, то во втором и третьем – это уже меня насторожило. Потом я собрал руководителей областных организаций, и, к сожалению, они мне сказали то же самое – люди хотят единого кандидата. Поэтому я с болью в сердце обратился ко всем оппозиционным силам нашей страны – давайте немедленно сядем и поговорим", – сообщил парламентарий.

По его словам, избиратели депутатской группы "Видродження" тоже хотят единого кандидата от оппозиции.

"Сегодня мне позвонили несколько депутатов из "Видродження". Мне очень приятно, что никто из них не спрашивал, какая роль нашей партии или что-то в этом духе. Они говорят, что действительно, если бы была конструктивная позиция, то можно было бы садиться за стол переговоров. Потому что их избиратели хотят того же самого. Но больше мне пока никто не звонил. Я еще раз хочу обратиться к лидерам оппозиционных партий – давайте отложим свои дела и попробуем договориться. В том катастрофическом положении, в котором находится Украина, меньше всего надо думать о себе", – уверен Рабинович.

Он считает, что его политическая сила в состоянии выиграть парламентские выборы, но тем не менее он готов на любые компромиссы, чтобы "убрать" нынешнюю власть.

"Я готов сегодня на любые компромиссы по одной простой причине – я хочу заменить эту власть, я хочу изменить экономический курс страны, а потом разбираться между собой. Я готов отойти в сторону с точки зрения амбиций и моих собственных, и моих сторонников для того, чтобы объединить всех и вести Украину нормальным курсом. И для этого я буду делать все возможное. Потому что я считаю, что наша позиция честная, проукраинская и прочеловеческая", – резюмировал политик.

Ранее Рабинович обратился к лидерам оппозиционных партий с предложением "немедленно начать переговоры о едином кандидате на президентских выборах и совместной деятельности всех оппозиционных сил на парламентских выборах".