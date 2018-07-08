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Рабінович: людям потрібен єдиний кандидат від опозиції, який поверне країну у "нормальне русло"

НовиниПолітика    08.07.2018 - 11:42
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що українські виборці хочуть бачити єдиного кандидата від опозиції

Українські виборці хочуть бачити єдиного кандидата від опозиції, тому опозиційні сили повинні закрити очі на свої особисті політичні амбіції і об'єднатися заради інтересів громадян. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи своє нещодавнє звернення до лідерів опозиції.

"Зараз роздробленим силам буде дуже важко. Для мене за 3,5 року це звернення було найважчим пропозицією в політиці з багатьох причин. У мене не просто багато до них претензій, я взагалі до кінця не розумію, де я, а де вони. Але тим не менш, зараз я поїздив по країні і переконався в дуже важливій для себе речі. Виборці мені говорять наступне – для нас важливіше те, що діється в країні, а не між вами (опозиційними силами, – ред.)", – констатував політик.

Нардеп зазначив, що виборці хочуть об'єднання опозиційних сил, щоб зупинити "економічну вакханалію".

"Виборці хочуть не розборок усередині опозиції, а єдності для того, щоб припинити цю вакханалію економічного безумства, повернути країну в нормальне русло. І якщо в першому місті я мало не подумав, що, може, це підіслали до мене когось, то в другому і третьому – це вже мене насторожило. Потім я зібрав керівників обласних організацій, і, на жаль, вони мені сказали те ж саме – люди хочуть єдиного кандидата. Тому я з болем в серці звернувся до всіх опозиційних сил нашої країни – давайте негайно сядемо і поговоримо", – повідомив парламентарій.

За його словами, виборці депутатської групи "Відродження" теж хочуть єдиного кандидата від опозиції.

"Сьогодні мені подзвонили декілька депутатів з "Відродження". Мені дуже приємно, що ніхто з них не питав, яка роль нашої партії або щось в цьому дусі. Вони кажуть, що дійсно, якщо б була конструктивна позиція, то можна було б сідати за стіл переговорів. Тому що їх виборці хочуть того ж самого. Але більше мені поки ніхто не дзвонив. Я ще раз хочу звернутися до лідерів опозиційних партій – давайте відкладемо свої справи і спробуємо домовитися. У тому катастрофічному становищі, в якому перебуває Україна, менше за все треба думати про себе", – впевнений Рабінович.

Він вважає, що його політична сила в змозі виграти парламентські вибори, але тим не менш він готовий на будь-які компроміси, щоб "прибрати" нинішню владу.

"Я готовий сьогодні на будь-які компроміси з однієї простої причини – я хочу замінити цю владу, я хочу змінити економічний курс країни, а потім розбиратися між собою. Я готовий відійти в сторону з точки зору амбіцій і моїх власних, і моїх прихильників для того, щоб об'єднати всіх і вести Україну нормальним курсом. І для цього я робитиму все можливе. Тому що я вважаю, що наша позиція чесна, проукраїнська і пролюдська", – резюмував політик.

Раніше Рабінович звернувся до лідерів опозиційних партій з пропозицією "негайно розпочати переговори про єдиного кандидата на президентських виборах і спільної діяльності всіх опозиційних сил на парламентських виборах".

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Теги публікації: Рабінович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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