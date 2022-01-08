Рабинович: действия власти должны быть направлены на пользу украинским гражданам

"Всем понятно, что у россиян - свои интересы, россиянам нужно заполнить "Северный поток - 2" газом и торговать с ЕС - им война не просто не нужна, у них и в мыслях такого не было! А нам продолжают вбивать "нападение" в голову только потому, что испуганными людьми легче управлять! Посмотрите, уже никто и не думает о подорожании продуктов, о том, что знаменитый "борщевой набор" стал стоить в 2,8 раза больше (а это свидетельствует о трехкратной инфляции), уже никто не говорит о том, насколько увеличились тарифы, хотя обещали их не поднимать… Войной прикрываю неумение управлять государством", - заявил Рабинович.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы оправдать возможное вторжение.