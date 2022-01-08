ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рабинович: действия власти должны быть направлены на пользу украинским гражданам

Новина українською →
Киев, Суббота 08 января 2022 15:29
Рабинович: действия власти должны быть направлены на пользу украинским гражданам Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Любые действия власти должны быть направлены на пользу украинским гражданам, а не на пользу России, США, Китая или кого-либо еще.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

"Всем понятно, что у россиян - свои интересы, россиянам нужно заполнить "Северный поток - 2" газом и торговать с ЕС - им война не просто не нужна, у них и в мыслях такого не было! А нам продолжают вбивать "нападение" в голову только потому, что испуганными людьми легче управлять! Посмотрите, уже никто и не думает о подорожании продуктов, о том, что знаменитый "борщевой набор" стал стоить в 2,8 раза больше (а это свидетельствует о трехкратной инфляции), уже никто не говорит о том, насколько увеличились тарифы, хотя обещали их не поднимать… Войной прикрываю неумение управлять государством", - заявил Рабинович.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы оправдать возможное вторжение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рабинович
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане