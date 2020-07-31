Рабинович анонсировал открытие общественной приемной в Одесской области

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Ранее Рабинович подал в ВР законопроект о предоставлении Одессе свободной экономической зоны

В Одесской области откроется большая общественная приемная "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом сообщил народный депутат, сопредседатель политсилы Вадим Рабинович.

"Дорогие друзья, я не родился одесситом, но с детства Одесса живет во мне! Я возглавлял Одесский областной штаб партии "Оппозиционная платформа - За життя", потому что считал, что этот потрясающий город должен быть действительно лучше, он должен быть образцом. И не только потому, что туда сейчас устремились туристы, и не только потому, что скоро выборы и какой-то дядька что-то там обещает. А потому, что этот великий город должен быть прекрасным всегда!" - заявил политик.

Рабинович так же напомнил, что давно подал в Верховную раду законопроект о предоставлении Одессе свободной экономической зоны.

"Я не зря продвигал проект "Порто-франко для Одессы". Я это делал, делаю и буду делать вместе со своими коллегами по фракции только потому, что если Одесса не будет жить по-человечески, то и вся страна не будет жить по-человечески. Одесса сегодня – это центр украинского мира, если хотите. Поэтому мы - "ОПЗЖ" - открываем крупнейшую областную приемную, чтобы быть ближе к одесситам", - добавил он.

Напомним, ранее Рабинович рассказал о подготовке ОПЗЖ к выборам мэров. По его словам, перед тем как назвать кандидатов на пост мэра, партия проводит углубленное социологическое исследование по всем городам Украины.