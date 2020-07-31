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Рабінович анонсував відкриття громадської приймальні в Одеській області

Одеса, П'ятниця 31 липня 2020 13:14
Рабінович анонсував відкриття громадської приймальні в Одеській області
Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Раніше Рабінович подав до ВР законопроект про надання Одесі вільної економічної зони

В Одеській області відкриється велика громадська приймальня "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомив народний депутат, співголова політсили Вадим Рабинович.

"Дорогі друзі, я не народився одеситом, але з дитинства Одеса живе в мені! Я очолював Одеський обласний штаб партії "Опозиційна платформа - За життя", тому що вважав, що це приголомшливе місто має бути дійсно краще, воно повинно бути зразком. І не тільки тому, що туди зараз кинулися туристи, і не тільки тому, що скоро вибори і якийсь дядько щось там обіцяє. А тому, що це велике місто має бути прекрасним завжди!" - заявив політик.

Рабінович також нагадав, що давно подав у Верховну раду законопроект про надання Одесі вільної економічної зони.

"Я не дарма просував проект "Порто-франко для Одеси". Я це робив, роблю і буду робити разом зі своїми колегами по фракції тільки тому, якщо Одеса не буде жити по-людськи, то і вся країна не буде жити по-людськи. Одеса сьогодні – це центр українського світу, якщо хочете. Тому ми - "ОПЗЖ" - відкриваємо найбільшу обласну приймальню, щоб бути ближче до одеситів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Рабінович розповів про підготовку ОПЗЖ до виборів мерів. За його словами, перед тим як назвати кандидатів на посаду мера, партія проводить поглиблене соціологічне дослідження по всіх містах України.

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Новини України ОдесаРабіновичОпозиційна платформа За життя
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