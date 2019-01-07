Рабинович: в 2019 году украинцы должны сделать правильный выбор и спасти страну от разрушения

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович призвал украинцев к единению

Украинцы на выборах в 2019 году должны своими голосами спасти страну от дальнейшего уничтожения и обеспечить ее развитие. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

"Все плохое, что было в прошлом году - действительно случилось с нами, и от этого уже не уйдешь. Но все плохое тоже чему-то учит. Мы должны понимать, что задача власти - ввергнуть нас во всеукраинский депрессняк. А наша задача - поверить в себя! Наша задача - понять, что мы должны сделать на выборах следующего года", - подчеркнул Рабинович.

Он предложил вспомнить, что произошло с Украиной за период правления нынешней власти.

"Давайте посмотрим реально, что произошло. Примерно пять лет как страна раскололась на Майдан и Антимайдан. Пять лет, как украинцы научились ненавидеть друг друга и, к сожалению, убивать друг друга. Пять лет, как украинцы научились ненавидеть тех, кто думает иначе. Пять лет, как в Украине перестала работать Конституция. Пять лет, как у нас падает экономика - каждый день! Ведь каждый год власть принимает "революционный бюджет" убиения страны. Пять лет нищеты, пять лет уничтожения будущего наших детей", - перечислил политик.

Парламентарий призвал украинцев к единению не вокруг конкретных персоналий, а вокруг идеи изменения катастрофической ситуации, сложившейся в стране.

"Люди - нам надо объединиться не потому что хорошие, условно говоря, Вася, Петя, Коля или Юра. А потому что именно в 2019 году мы имеем возможность изменить все, что произошло. У нас есть возможность выбирать пусть не самое дальнее будущее, но то, как Украине жить уже сегодня. И я верю, что мы сделаем правильные выводы и в итоге - правильный выбор", - отметил лидер "Оппозиционной платформы - За життя".

По его словам, сейчас есть все основания полагать, что украинцы сделали правильные выводы и готовы сделать правильный выбор.

"Сейчас для нас самое главное понять, что мы должны сделать в новом году, чтобы не допустить того, что у нас было последние пять лет. И мне кажется, по тому, что я вижу в нашей стране, по тому, о чем я говорю на встречах с людьми, что мы с вами сделали выводы. И я верю в правильный выбор украинцев. И верю в будущее нашей страны - великой, сильной, нейтральной, независимой Украины - Швейцарии Восточной Европы!", - резюмировал Рабинович.