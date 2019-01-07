Рабінович: в 2019 році українці повинні зробити правильний вибір і врятувати країну від руйнування

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович закликав українців до єднання

Українці на виборах в 2019 році повинні своїми голосами врятувати країну від подальшого знищення і забезпечити її розвиток. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

"Все погане, що було в минулому році - дійсно сталося з нами, і від цього не втечеш. Але все погане теж чогось вчить. Ми повинні розуміти, що завдання влади - увергнути нас у всеукраїнську депресію. А наше завдання - повірити в себе! Наше завдання - зрозуміти, що ми повинні зробити на виборах наступного року", - підкреслив Рабінович.

Він запропонував згадати, що сталося з Україною за період правління нинішньої влади.

"Давайте подивимося реально, що сталося. Приблизно п'ять років як країна розкололася на Майдан і Антимайдан. П'ять років, як українці навчилися ненавидіти один одного і, на жаль, вбивати один одного. П'ять років, як українці навчилися ненавидіти тих, хто думає інакше. П'ять років, як в Україні перестала працювати Конституція. П'ять років, як у нас падає економіка - кожен день! Адже кожен рік влада приймає "революційний бюджет" вбиття країни. П'ять років убогості, п'ять років знищення майбутнього наших дітей", - перерахував політик.

Парламентарій закликав українців до єднання не навколо конкретних персоналій, а навколо ідеї зміни катастрофічної ситуації, що склалася в країні.

"Люди - нам треба об'єднатися не тому що хороші, умовно кажучи, Вася, Петя, Коля або Юра. А тому що саме в 2019 році ми маємо можливість змінити все, що сталося. У нас є можливість вибирати нехай не далеке майбутнє, але те, як Україні жити вже сьогодні. І я вірю, що ми зробимо правильні висновки і в підсумку - правильний вибір", - зазначив лідер "Опозиційної платформи - За життя".

За його словами, зараз є всі підстави вважати, що українці зробили правильні висновки і готові зробити правильний вибір.

"Зараз для нас найголовніше зрозуміти, що ми повинні зробити в новому році, щоб не допустити того, що у нас було останні п'ять років. І мені здається, з того, що я бачу в нашій країні, з того, про що я говорю на зустрічах з людьми, що ми з вами зробили висновки. І я вірю в правильний вибір українців. І вірю в майбутнє нашої країни - великої, сильної, нейтральною, незалежної України - Швейцарії Східної Європи!", - резюмував Рабінович.