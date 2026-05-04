Польська PZU купує одну з найбільших страхових компаній в Україні: що відомо

15:32 04.05.2026 Пн
2 хв
PZU розширює присутність в Україні через придбання лідера страхування життя
aimg Анастасія Мацепа
Фото: PZU купує MetLife Ukraine, посилюючи позиції на ринку страхування життя в Україні (Getty Images)

Польська страхова група PZU SA уклала угоду з Американською корпорацією MetLife Global Holding Company про придбання 100% акцій MetLife Ukraine – одного з найбільших гравців на ринку страхування життя в Україні. Угода має на меті зміцнити позиції компанії в Центральній та Східній Європі та розширити масштаби її бізнесу.

Головне:

  • PZU придбала 100% акцій MetLife Ukraine.
  • MetLife Ukraine контролює близько 50% ринку страхування життя в Україні.
  • Компанія обслуговує понад 900 тисяч клієнтів.
  • Угода посилює присутність PZU в Центральній та Східній Європі.

MetLife Ukraine є лідером українського ринку страхування життя з часткою близько 50%. Компанія працює з портфелем із понад 900 тисяч клієнтів і пропонує широкий спектр продуктів – від індивідуального та групового страхування до медичних програм і корпоративних рішень.

У PZU наголошують, що придбання є частиною довгострокової стратегії розвитку регіонального бізнесу.

Окремо підкреслюється, що український ринок страхування життя залишається недостатньо насиченим порівняно з країнами регіону, що створює потенціал для подальшого зростання.

У PZU також зазначають, що MetLife Ukraine має сильну фінансову позицію та високу прибутковість, що робить угоду економічно привабливою. Відомо, що PZU працює на українському ринку понад 30 років і у 2025 році отримала понад 326 млн грн чистого прибутку.

У компанії також наголошують, що інвестиція враховує ризики, пов’язані з війною, та захищена відповідними страховими механізмами, що дозволяє розглядати її як довгостроковий проєкт розвитку в Україні.

