Пытки и расстрелы украинцев: Гиркину объявили новое подозрение

Офис генерального прокурора объявил боевику Игорю Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Он также объявлен в розыск, а украинский суд разрешил его задержание.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Гиркина объявили в розыск, украинский суд разрешил его задержать.

По данным следствия, с 17 по 19 апреля 2014 он с другими боевиками похищал патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем их помещали в специально обустроенное здание в Славянске, где их пытали и наносили ножевые ранения за проукраинскую позицию.

"Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни не менее трех человек, которых незаконно удерживали и пытали", - говорится в сообщении.

Отметим, первые уголовные дела на Гиркина в Украине завели еще весной 2014 года. Его подозревают в организации убийств, действиях в ущерб суверенитету и целостности Украины, террористической деятельности. В октябре также ему сообщили о подозрении в похищениях, пытках и умышленных убийствах.

Напомним, в мае разгорелся скандал после того, как вышло интервью Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону; террорист в нем признался, что отдавал приказы расстрелять студента Юрия Поправки и члена "Правого сектора" Юрия Дяковского.

Кроме того, он признался в причастности к убийству горловского депутата Владимира Рыбака.

Интервью, в котором есть и другие свидетельства о преступлениях на Донбассе, приобщили к делу о катастрофе пассажирского лайнера MH17.