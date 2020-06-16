Катування і розстріли українців: Гіркіну оголосили нову підозру

Офіс генерального прокурора оголосив бойовику Ігорю Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Його також оголошено в розшук, а український суд дозволив затримання.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що колишньому так званому "міністру оборони ДНР" повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Гіркіна оголошено в розшук, український суд дозволив його затримати.

За даними слідства, з 17 по 19 квітня 2014 він з іншими бойовиками викрадав патріотично налаштованих громадян України. Надалі їх поміщали до спеціально облаштованого приміщення в Слов'янську, де їх катували і наносили ножові поранення за проукраїнську позицію.

"На виконання наказів підозрюваного, підлеглі йому бойовики навмисне позбавили життя не менше трьох осіб, яких незаконно утримували і катували", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, перші кримінальні справи на Гіркіна в Україні завели ще навесні 2014 року. Його підозрюють в організації вбивств, діях проти суверенітету і цілісності України, терористичній діяльності. У жовтні також йому повідомили про підозру у викраденнях, тортурах і навмисних убивствах.

Нагадаємо, в травні розгорівся скандал після того, як вийшло інтерв'ю Гіркіна українському журналісту Дмитру Гордону; терорист в ньому зізнався, що віддавав накази розстріляти студента Юрія Поправки та члена "Правого сектора" Юрія Дяковського.

Крім того, він зізнався в причетності до вбивства горлівського депутата Володимира Рибака.

Інтерв'ю, в якому є й інші свідчення про злочини на Донбасі, долучили до справи про катастрофу пасажирського лайнера MH17.

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