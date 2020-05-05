Пытки полицейскими в Краматорске: ГБР направило обвинение в суд

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорска за пытки во время допроса. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сообщается, что обвинительный акт направлен по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, ранее сообщалось, что трем оперуполномоченным сообщили о подозрении в пытках во время допроса. Они в декабре 2019 года пытались силой выбить признание в совершении преступления от человека, который не был виновен. В частности, полицейские во время допроса били мужчину резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу пострадавшего.

Также РБК-Украина писало, что следователи ГБР вручили подозрение инспектору патрульной полиции Киева. Полицейского подозревают в избиении адвоката и его отца на автодороге Киев-Чернигов.

Кроме этого Офис генерального прокурора направил в суд дело против следователя полиции в Полтавской области. Правоохранителя обвиняют в незаконном задержании и служебном подлоге.