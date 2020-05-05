Тортури поліцейськими в Краматорську: ДБР направило обвинувачення в суд

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Краматорська за катування під час допиту. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлений по ч. ст 2. 127 Кримінального кодексу України (катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трьом оперуповноваженим повідомили про підозру в катування під час допиту. Вони в грудні 2019 року намагалися силою вибити зізнання у скоєнні злочину від людини, який не був винен. Зокрема, поліцейські під час допиту били чоловіка гумовою палицею, погрожували електрошокером, зв'язали йому руки і ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до особи потерпілого.

Також РБК-Україна писало, що слідчі ДБР вручили підозра інспектору патрульної поліції Києва. Поліцейського підозрюють у побитті адвоката та його батька на автодорозі Київ-Чернігів.

Крім цього Офіс генерального прокурора направив в суд справу проти слідчого поліції в Полтавській області. Правоохоронця звинувачують у незаконне затримання та службовому підробленні.