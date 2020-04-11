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ГБР заподозрило патрульного в избиении адвоката

Новости » Общество     11.04.2020 - 17:04
ГБР заподозрило патрульного в избиении адвоката
Фото: вручение подозрения патрульному (dbr.gov.ua)

Патрульному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 365 УК Украины

Инспектора патрульной полиции Киева заподозрили в избиении адвоката и его отца на участке автомобильной дороги Киев-Чернигов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, 27 марта патрульный на автодороге Киев-Чернигов безосновательно применил к адвокату и его отца силу и специальные средства. Своими действиями правоохранитель причинил потерпевшим телесные повреждения.

По факту было открыто производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Следователи сообщили патрульному о подозрении.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - добавили в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора направил в суд дело против следователя полиции в Полтавской области. Правоохранителя обвиняют в незаконном задержании и служебном подлоге.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области двух сотрудников полиции отстранили от должностей за подозрение в необоснованном применении насилия при задержании.

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