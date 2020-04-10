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Прокуратура направила в суд дело против полицейского за незаконное задержание

Новости » Общество     10.04.2020 - 17:47
Прокуратура направила в суд дело против полицейского за незаконное задержание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранитель задержал подозреваемого без решения суда

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против следователя Национальной полиции в Полтавской области по факту незаконного задержания и служебного подлога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, правоохранитель без постановления суда задержал человека через 4 дня после возможного совершения им преступления. При этом следователь внес в протокол задержания недостоверную информацию о задержании.

Правоохранителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Сейчас прокуратура направила обвинительный акт в отношении полицейского в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего старшего следователя Приморского отдела полиции в Одессе заподозрили в незаконном задержании. Полицейский, зная о незаконности действий, задержал гражданина, которого в дальнейшем прокурор поместил в место временного содержания.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре следователь требовал у предпринимателя 250 тысяч гривен за закрытие дела. Правоохранитель требовал у местного предпринимателя взятку за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм.

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