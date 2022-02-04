Пытки в донецкой "Изоляции": боевику "ДНР" сообщили о подозрении

"СБУ задокументировала преступную деятельность боевика так называемой "МГБ ДНР" ("министерства государственной безопасности донецкой народной республики" - ред.)", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в пытках и издевательствах над украинскими военными и мирными гражданами, что является нарушением законов и обычаев войны. В ходе следствия установлено, что преступления боевик совершал в донецкой тюрьме "Изоляция". Руководил "учреждением" его кум по кличке "Палыч". Его задержали в Киеве в ноябре прошлого года.

Боевику заочно сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Решается вопрос об объявлении преступника в розыск.