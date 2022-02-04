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Тортури в Донецькій "Ізоляції": бойовику "ДНР" повідомили про підозру

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) встановила бойовика "ДНР", який катував українських військових і мирних громадян у незаконній донецькій в'язниці окупантів "Ізоляція". Йому заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"СБУ задокументувала злочинну діяльність бойовика так званої "МДБ ДНР" ("Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки" - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Він звинувачується в тортурах і знущаннях з українських військових і мирних громадян, що є порушенням законів і звичаїв війни. У ході слідства встановлено, що злочини бойовик скоював у Донецькій в'язниці "Ізоляція". Керував "установою" його кум на прізвисько "Палич". Його затримали в Києві у листопаді минулого року.

Бойовику заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  1. ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  2. ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації);
  3. ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Вирішується питання про оголошення злочинця в розшук.

Нагадаємо, після затримання коменданта донецької "Ізоляції" "Палича", в СБУ заявили, що це тільки верхівка айсберга.

Зазначимо, влітку 2021 року у справі тортурах у Донецькій в'язниці "Ізоляція" проходили 15 осіб.

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