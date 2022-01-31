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Пытался провезти боеприпасы: на границе с Крымом задержали украинца

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Украина, Понедельник 31 января 2022 15:55
Пытался провезти боеприпасы: на границе с Крымом задержали украинца Фото: украинец хотел провезти в оккупированный Крым боеприпасы (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иванна Шовкун

В Херсонской области на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" задержали украинца с боеприпасами. Мужчина хотел попасть на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Военнослужащие Херсонского пограничного отряда на админгранице с Крымом задержалила гражданина Украины. При осмотре его вещей с помощью рентгено-телевизионного интроскопа пограничники обнаружили запрещенные для перемещения предметы - 5 патронов калибра 7,62 мм и гильзу.

Об инциденте военные сообщили правоохранителям. Гражданина передали полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Пытался провезти боеприпасы: на границе с Крымом задержали украинца

Фото: украинец пытался провезти в Крым боеприпасы
(dpsu.gov.ua)

Напомним, пограничники задержали на украинско-российской границе пять человек. Ими оказались граждане Узбекистана.

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Государственная пограничная служба
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