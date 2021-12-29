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На границе с Россией задержали группу "иностранцев": какая у них была цель

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Луганская область, Среда 29 декабря 2021 11:13
На границе с Россией задержали группу "иностранцев": какая у них была цель Фото: пограничники задержали пять человек (ГПСУ)
Автор: Анастасия Рокитна

Пограничники задержали на украинско-российской границе пять человек. Ими оказались граждане Узбекистана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщили пограничники, нарушители хотели незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, поскольку у них был запрет въезда на территорию России.

В отношении иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Граждан Узбекистана ждет административная ответственность и принудительное возвращение в страну происхождения, отметили в ГПСУ.

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