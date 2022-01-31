ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Намагався провезти боєприпаси: на кордоні з Кримом затримали українця

Новость на русском →
Україна, Понеділок 31 січня 2022 15:55
Намагався провезти боєприпаси: на кордоні з Кримом затримали українця Фото: українець хотів провезти до окупованого Криму боєприпаси (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іванна Шовкун

У Херсонській області на контрольно-пропускному пункті "Каланчак" затримали українця з боєприпасами. Чоловік хотів потрапити на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держприкордонслужби.

Військовослужбовці Херсонського прикордонного загону на адмінкордоні з Кримом затримали громадянина України. При огляді його речей за допомогою рентгено-телевізійного інтроскопа прикордонники виявили заборонені для переміщення предмети - 5 патронів калібру 7,62 мм та гільзу.

Про інцидент військові повідомили правоохоронців. Громадянина передали поліції для проведення подальших слідчих дій.

Намагався провезти боєприпаси: на кордоні з Кримом затримали українця

Фото: українець намагався провезти в Крим боєприпаси
(dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, прикордонники затримали на українсько-російському кордоні п'ятьох людей. Ними виявились громадяни Узбекистану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади