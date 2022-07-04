Пытался подкупить нардепа: в Украине будут судить главу общественной организации

Согласно данным расследования, глава общественного союза занимался опекой авторских прав музыкальных исполнителей на территории Украины.

Мужчина обратился к помощнику народного депутата с предложением передать взятку в размере 100 тысяч долларов в обмен на то, что народный депутат заблокирует процесс рассмотрения одного из законопроектов.

"Эти средства помощник должен был передать народному депутату за блокирование рассмотрения законопроекта, которым предлагалось внести изменения в закон, что значительно снизило бы коррупционные риски в этой сфере", - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Глава общественного союза был задержан во время передачи взятки.

Фото: в Украине будут судить главу общественной организации из-за попытки взятки народному депутату (facebook.com/pgo.gov.ua)